Курс валют на вечер 23 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

Закрытие межбанка ознаменовалось повышение курса доллара и евро. Доллар добавил по 13 копеек на покупке и продаже, евро — по 7 копеек тоже на обеих операциях.

Фото: zakon.kz

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Валюта Открытие 23 марта Закрытие 23 марта Изменения доллар 27,66/27,68 27,79/27,81 13/13 евро 32,92/32,94 32,99/33,01 7/7 рубль 0,3668/0,3672 0,3646/0,3650 0,0022/0,0022

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6600−27,6800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9236−32,9475 грн/евро, торги по рублю — 0,3668−0,3672 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,50 гривны, евро — 32,70−33,10 гривны.

Источник: МинФин