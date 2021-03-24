Финансы

Курс валют на вечер 23 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

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Закрытие межбанка ознаменовалось повышение курса доллара и евро. Доллар добавил по 13 копеек на покупке и продаже, евро — по 7 копеек тоже на обеих операциях.

Фото: zakon.kz

4

Валюта

Открытие 23 марта

Закрытие 23 марта

Изменения

доллар

 27,66/27,68

27,79/27,81

13/13

евро

 32,92/32,94

32,99/33,01

7/7

рубль

0,3668/0,3672

0,3646/0,3650

0,0022/0,0022

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6600−27,6800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9236−32,9475 грн/евро, торги по рублю — 0,3668−0,3672 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,50 гривны, евро — 32,70−33,10 гривны.

Источник: МинФин

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