Финансы
Курс валют на вечер 23 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
Закрытие межбанка ознаменовалось повышение курса доллара и евро. Доллар добавил по 13 копеек на покупке и продаже, евро — по 7 копеек тоже на обеих операциях.
Фото: zakon.kz
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Валюта
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Открытие 23 марта
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Закрытие 23 марта
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Изменения
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доллар
|27,66/27,68
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27,79/27,81
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13/13
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евро
|32,92/32,94
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32,99/33,01
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7/7
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рубль
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0,3668/0,3672
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0,3646/0,3650
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0,0022/0,0022
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6600−27,6800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9236−32,9475 грн/евро, торги по рублю — 0,3668−0,3672 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,50 гривны, евро — 32,70−33,10 гривны.
Источник: МинФин