Камбин решил не менять тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны

Кабмин примет решение относительно неизменного льготного тарифа на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 24 марта.

Фото: glavcom.ua

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«Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для украинцев останется без изменений, то есть 1,68 гривны. Государственная компания „Энергоатом“ продолжит поставят электроэнергию для людей по льготной цене», — сообщил премьер.

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Напомним

С 1 января правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 копеек за кВт/ч при потреблении первых 100 кВт/ч.

Тариф в 1,68 грн/кВт, который действовал ранее на большие объемы потребления, отныне применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Кабмин установил фиксированную цену на электроэнергию в 1,68 грн/кВт для населения на период до 31 марта.

Источник: МинФин