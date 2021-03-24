Главное за среду: «свежий» обзор депозитов, новая инвест-история и снова 8 тысяч от президента

«Короткие» гривневые вклады дешевеют, «длинные» дорожают. По валюте все наоборот

На гривневых депозитах на год сейчас можно заработать максимум 12,5% годовых. Вклады в долларе принесут годовой доход — 3%, в евро — 2,6%. За последние две недели депозитные ставки в разные стороны меняли 10 из 33 банков с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн. «Минфин» пытался уловить хоть какие-то закономерности.

«8 тысяч Зеленского». Президент зарегистрировал новый законопроект о помощи ФОПам

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержкой застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

То же самое, что валюта под матрасом, только на фондовом рынке

Стратегия «покупай и держи» позволит заработать 8−10% в долларе, убеждает финансовый советник Влад Коваль. Он рассказал «Минфину» о собственном инвестиционном опыте: где набивал шишки, а где заработал 30% за день.

Камбин решил не менять тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривныКабмин примет решение относительно неизменного льготного тарифа на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 24 марта.

Новый участник в разделе «Бонус от Минфина»: КС «Сберегательная касса» позволяет заработать до 19,00% годовых

В программе «Бонус от Минфина» появился новый участник — кредитный союз «Сберегательная касса», который позволяет заработать на вкладах до 19% годовых.

Источник: МинФин