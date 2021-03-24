Dragon Capital получит $12,5 миллиона от ЕБРР

Компания Dragon Capital подписала соглашение на получение займа от Европейского банка реконструкции и развития на $12,5 млн для частичного рефинансирования бизнес-центра, а также логистических комплексов. Об этом говорится в сообщении компании.

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Детали соглашения

«Европейский банк реконструкции и развития поддерживает развитие сектора экологической недвижимости с низким объемом выбросов в окружающую среду, финансируя портфель недвижимости украинской инвестиционной компании Dragon Capital», — говорится в сообщении банка.

Банк предоставляет кредит $12,5 млн на ремонт офисного здания в городе Киеве общей арендной площадью 9000 кв. м и приобретение двух складских помещений в Киеве и Харькове общей арендной площадью 26 000 кв. м.

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Кроме этого, предусматривается введение инновационного для Украины подхода: с арендаторами будут заключаться «зеленые» договоры аренды, по которым от них потребуется минимизация воздействия на окружающую среду.

Что известно о Dragon Capital

Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания была основана в 2000 году и имеет десятки лет опыта инвестиций в прямые инвестиции в Украину.

Источник: МинФин