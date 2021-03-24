Доллар снова вырос: новая тенденция или все же просто недолгая корректировка
Среда на валютном рынке не привела к окончательной развязке по вопросу, что будет с курсом доллара в ближайшие дни.
Фото: st24invest.com
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С одной стороны, уже второй день котировки растут. И сегодня — ощутимее, чем это было во вторник. За день доллар на межбанке вырос с 27,83/27,85 до 27,91/27,93 гривен и лишь немного не дотянул до максимума в нашем утреннем прогнозе в 27,95 гривен. Хотя и были небольшие операции фактически по этому курсу.
С другой стороны — сказать, что это ажиотажный спрос на валюту и что «все пропало», мы тоже не можем. Скорее, это все же ситуативная корректировка в ответ на ухудшение обстановки с коронавирусом в Украине и нежелание брать на себя дополнительные валютные риски у части бизнесов и самих банков.
Нацбанк по-прежнему предпочитает на рынок не выходить и интервенций не проводить. А утренние выходы Ситибанка с покупкой доллара и стали катализатором дальнейшего роста котировок. Рынок пока явно не стабилизировался, чем и пользуются спекулянты и крупные продавцы, периодически играя «на повышение». А часть крупных продавцов теперь начинает еще и придерживать валюту с целью постараться по максимуму выжать из этой неопределенной ситуации.
«Минфин» все же склонен думать, что это недолгая корректировка без далеко идущих изменений в части глобального тренда по курсу. Поэтому и ожидает в ближайший период стабилизацию спроса и предложения на межбанке.
Ход торгов:
Сегодня с самого утра спрос опять превышал предложение, и старт межбанка прошел по котировкам 27,83/27,85 гривен за доллар, что уже было выше вчерашнего закрытия 27,79/27,81. Перекос снова не был столь критичен, но опять позволял продавцам постепенно подтягивать котировки вверх. А выход Ситибанка с самого утра с покупкой доллара раззадорил как продавцов, так и спекулянтов.
В итоге, с утренних 27,83/27,85 доллар вырос к 11:00 до 27,845/27,86 гривен, к полудню — до 27,87/27,885. К обеду ситуация несколько стабилизировалась, спрос и предложение ненадолго выровнялись.
Но уже после 14:00 на торгах появились новые покупатели и снова котировки поползли вверх — до 27,88/27,895 к 15:00 и до 27,91/27,93 к концу сессии.
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Источник: МинФин