«Чешские авиалинии» со 2 апреля будут садиться в Одессе

Авиакомпания «Чешские авиалинии», которая сейчас выполняет ежедневные рейсы из Киева, со 2 апреля будет летать и в Одессу. Расписание рейсов, как пишет Укринформ, можно посмотреть на сайте авиакомпании — ČSA.

Фото: avianews.com

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Со 2 апреля рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону — 2663 крон (3323 грн).

Планы авиакомпании

Ранее «Чешские авиалинии» объявили, что до конца июня 2021 года продлит возможность бесплатной смены даты вылета для зарезервированных авиабилетов. Новая дата, впрочем, не может быть позднее чем 31 марта 2022 года.

Кроме Одессы, перевозчик также открывает до середины июня маршруты в Амстердам, Копенгаген и на Мальту.

Расширение географии авиаперевозок происходит на фоне объявленного компанией процесса банкротства, который сейчас рассматривается в суде. Долг группы Smartwings, частью которой являются «Чешские авиалинии», достигает 780 млн евро.

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Напомним

С 5 марта посадка в самолет авиакомпании возможна только при наличии отрицательного антигенного или ПЦР-теста на коронавирус.

При пересечении границ пока действуют некоторые эпидемиологические ограничения различных стран.

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Источник: МинФин