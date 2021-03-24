23 марта на ОВГЗ-аукционах Минфина в бюджет привлекли почти 6,5 миллиарда

Министерство финансов на аукционах сегодня, 23 марта, привлекло в бюджет 6,5 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: mind.ua

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Что предлагалось

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам запланированные доразмещения четырех выпусков ценных бумаг в национальной валюте со сроками обращения 189, 350, 756 и 1155 дней и один гривневый выпуск первичного размещения сроком обращения 609 дней.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 6,5 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

553,73 млн грн — под 8,59% с погашением 29.09.21;

4,699 млрд грн — под 10,75% с погашением 09.03.22;

1,122 млрд грн — под 11,10% с погашением 23.11.22;

47,517 млн грн — под 11,70% с погашением 19.04.23;

31,79 млн грн — под 12,05% с погашением 22.05.24.

Как изменилась доходность

Средневзвешенные ставки доходности упали практически по всем выпускам облигаций, кроме первичного размещения облигаций сроком обращения 609 дней.

Практически по всем выпускам спрос на ОВГЗ был удовлетворен, кроме облигаций с коротким сроком обращения 189 дней, которые были ограничены лимитом Минфина на 500 млн грн.

Ранее

На мартовских аукционах в бюджет было привлечено 11,5 млрд грн, 5,3 млрд грн и наибольшая сумма с начала года — 14,307 млрд грн.

В январе этого года в бюджет на аукционах ОВГЗ было привлечено 37,45 млрд грн, в феврале — 38,43 млрд грн.

По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+20,5%).

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Источник: МинФин