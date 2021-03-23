Валюта в понедельник: что происходит с курсом

Понедельник на валютном рынке не порадовал спекулянтов. Все их попытки раскачать курс — оказались тщетными. Покупатели не спешили активно скупать валюту и достаточно спокойно реагировали на мимолетные взлеты котировок, которые пытались «организовать» спекулянты. А продавцы быстро поняли, что особого взлета курса сегодня ждать не стоит и дополнительно на этом не заработаешь. И уже ближе к полудню и те, и другие стали более сговорчивы по своим котировкам.

Фото: kapital.kz

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На этом фоне «любителям «погонять» курс не осталось ничего другого, как просто работать в формате «в две стороны» с достаточно узким спредом и полностью отбросить дальнейшие попытки сыграть «на повышение».

Нацбанк на торги не выходил, так как никакой потребности в выравнивании спроса и предложения не было. Рынок сам полностью находил компромисс по курсу.

Ход торгов:

Практически весь период сессии спрос и предложение на межбанке были приблизительно равными. И спекулятивные попытки в начале и середине сессии выкупить дешевые предложения, чтобы искусственно создать дефицит валюты — успеха не имели.

С утренних 27,70/27,715 доллар просел к 11:00 до 27,695/27,71 гривен, а к 12:00 — до 27,675/27,69. В этот период на торги уже вышли все основные игроки и на небольшой промежуток времени котировки подросли до 27,69/27,71 — к 13:00.

Но после обеда рынок начал снижать обороты и на небольших суммах доллар плавно просел до 27,685/27,70 гривен к 15:00 и до 27,675/27,69 — к концу сессии.

Главные события 22 марта на валютном рынке:

За день курс доллара чуть просел с утренних 27,70/27,715 гривен до 27,675/27,69 к концу торгов.

Нацбанк не проводил сегодня интервенций на валютном рынке.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,6884 гривны, а официальный курс на 23 марта 2021 года установлен на уровне 27,6871 гривен за доллар.

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Источник: МинФин