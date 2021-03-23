Слухи о новом пакете помощи экономике США толкают рынок вверх

В понедельник, 22 марта, фондовый рынок США вырос, и смог отыграть часть потерь прошлой недели. Индекс широкого рынка S&P 500 по итогам дня прибавил 0,7%, закрывшись на отметке 3940 пункта.

Фото: ukrinform.ua

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Что повлияло на рынок

Рост рынка был обусловлен стабилизацией на рынке казначейских облигаций, чья доходность перестала расти.

Кроме того, в The New York Times появилась информация о том, что Белый Дом, рассматривает возможность потратить $3 трлн на улучшение инфраструктуры в США, борьбу с изменениями климата и сокращение неравенства.

Размер будущего потенциального пакета помощи экономике США от Джо Байдена превзошел все ожидания рынка. Большинство инвесторов на Уолл-стрит ожидали пакет помощи, не превышающий $2 трлн.

Локомотивом роста рынка стали акции технологических компаний. Наиболее выросли акции голландской компании ASML Holding N. V, прибавившие в понедельник 5,2%. Акции данной компании, помимо европейского рынка, так же входят в индекс NASDAQ. Компания является одним из мировых лидеров по производству оборудования для микроэлектронной промышленности. Также, в лидерах роста были акции Intel, которые выросли на 2,9%.

Аутсайдеры рынка

В аутсайдерах, как и в прошлую пятницу оказались акции банков. Акции JPMorgan Chase потеряли 2,6%, а акции Bank of America — 2,2%.

Что ожидает рынок

Очередной пакет помощи экономике США, в ближайшее время, снова будет главным событием для рынка.

Стоит отметить, что нынешняя реакция рынка с ростом всего на 0,7% была весьма скромной в сравнении с реакцией на прошлые вливания. «Сила» каждого нового триллиона, который потенциально может быть выдан экономике, постепенно уменьшается. Плюс ко всему, в этот раз вместе с выдачей денег, американские власти могут объявить и о повышении налогов. Поэтому, будущий рост рынка США на новых вливаниях денег в экономику, уже не является очевидным.

Автор:

Аналитик по инвестициям

Михаил Федоров

Пишет на темы:

Экономика, финансовые рынки

Источник: МинФин