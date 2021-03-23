Секреты инвестиций: как украинцы зарабатывают 25000% на мелочи (фото)

В Украине за некоторые монеты номиналом 2 копейки готовы заплатить в 250 раз больше номинала — 5 грн.

Фото: flickr.com

0

Что предлагают на аукционе

На аукционе newauction.com.ua предлагают монету номиналом 2 копейки 1993 года (малый герб) стоимостью 5 грн.

Монета выполнена из алюминия. На монете изображен малый герб (плоский чекан).

Читайте также: 40 тонн изъятых из обращения монет НБУ будет продавать на аукционе

Читайте также: Коллекция с пользой: можно ли зарабатывать на украинских монетах

Что известно о монетах

Первые монеты в Украине чеканили в 1992 году на Луганском машиностроительном заводе.

Кроме стандартных монет в то время появились также коллекционные, экспериментальные монеты, которые были не утверждены к выпуску или оказались бракованными. Они отличаются по материалу, весу, году выпуска и имеют большую ценность для коллекционеров.

Существует две категории таких монет — коллекционные и разменные, которые были выпущены ограниченным тиражом. Есть также памятные и юбилейные монеты, цена которых зависит от материала, веса и дизайна. Также на стоимость монет влияет их состояние, изображение аверса, реверса и ребра.

Список монет, за которыми охотятся нумизматы:

2 копейки 1992 года — до 17 000 гривен

1 гривна 1992 года — до 4 000 гривен

5 копеек 1994 года — до 3 500 гривен

2 копейки 1993 года — до 2 000 гривен

1 копейка 1996 года — от 300 — до 1 000 гривен

25 копеек 2003 года — до 800 гривен

25 копеек 1995 года — до 600 гривен

2 копейки 2003 года — до 300 гривен

5 копеек 2001 года — от 50 до 500 гривен

10 копеек 2001 года — от 50 до 500 гривен.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 4000 раз больше номинала — от 1000 грн.

Читайте также: В Украине за мелочь готовы переплачивать в тысячи раз. Как выглядят ценные 25 копеек

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и выведены из обращения с 1 октября 2019 года.

Источник: МинФин