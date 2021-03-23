Прибыль банковской системы с начала года упала в 2,5 раза
Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года составил 6,49 млрд грн: 4,05 млрд грн банки заработали в январе и 2,44 млрд грн — в феврале. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Фото: аntikor.com.ua
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На сколько упали доходы
Показатель в 6,49 млрд грн по итогам 2 месяцев 2021 года — в 2,45 раза меньше показателя за соответствующий период прошлого года (15,87 млрд грн).
Доходы банков за январь-февраль составили 35,089 млрд грн, расходы — 28,6 млрд грн.
- Процентные доходы за эти 2 месяца составляли 24,965 млрд грн.
- Процентные выплаты — 8,48 млрд грн.
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Что повлияло на доходы
Глава Совета НБУ Богдан Данилишин в фейсбуке сообщил, что сокращение прибыли банков «стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии covid-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующих процентный доход банков».
«Вместе с тем рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами — более 18%, а его адекватность — превышает 22% (при нормативном значение> 10%)», — написал он.
Ликвидность банковской системы также продолжает оставаться высокой — более 195 млрд гривен (норматив обязательного резервирования — 53,5 млрд гривен).
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Сколько заработали в 2020 году
Как писал ранее «Минфин», в 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.
Плохой финансовый результат был в IV квартале 2020 года из-за повышения отчислений в резервы.
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По итогам января — ноября 2020 года самым прибыльным банком снова стал государственный Приватбанк.
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Источник: МинФин