Курс валют на вечер 22 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял 3 копейки на покупке и 2 копейки на продаже. Евро же наоборот — набрал по 7 копеек на обеих операциях.

Фото: dailynews.ru

1

Валюта Открытие 22 марта Закрытие 22 марта Изменения доллар 27,70/27,71 27,67/27,69 3/2 евро 32,91/32,93 32,98/33,00 7/7 рубль 0,3707/0,3711 0,3703/0,3706 0,0004/0,0005

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7000−27,7150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9186−32,9365 грн/евро, торги по рублю — 0,3707−0,3711 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,79 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,55−28,50 гривны, евро — 32,70−33,00 гривны.

Источник: МинФин