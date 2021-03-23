Финансы
Курс валют на вечер 22 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял 3 копейки на покупке и 2 копейки на продаже. Евро же наоборот — набрал по 7 копеек на обеих операциях.
Фото: dailynews.ru
1
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Валюта
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Открытие 22 марта
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Закрытие 22 марта
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Изменения
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доллар
|27,70/27,71
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27,67/27,69
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3/2
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евро
|32,91/32,93
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32,98/33,00
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7/7
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рубль
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0,3707/0,3711
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0,3703/0,3706
|
0,0004/0,0005
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7000−27,7150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9186−32,9365 грн/евро, торги по рублю — 0,3707−0,3711 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,79 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,55−28,50 гривны, евро — 32,70−33,00 гривны.
Источник: МинФин