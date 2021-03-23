Главное за вторник: какой банк у украинцев самый надежный, инвестиции в логистику и слухами фондовый рынок США полниться

Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий

«Минфин» проанализировал портфели крупных депозитов 32 банков, объем средств физлиц в которых на начало февраля превышал 1 млрд грн. В исследование не вошел Ощадбанк, который пока не является участником ФГВФЛ.

Прибыль банковской системы с начала года упала в 2,5 раза

Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,49 млрд грн: 4,05 млрд грн банки заработали в январе и 2,44 млрд грн — в феврале. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Поехали: стоит ли сейчас инвестировать в транспортные компании

Одними из бенефициаров победы над пандемией и восстановления мировой экономики станут транспортные компании. Больше всего завершения карантина ждут авиакомпании. «Минфин» разбирался, стоит ли сейчас инвестировать в транспортную отрасль и какие компании выбрать.

Приватбанк разъяснил порядок приема платежей с помощью бизнес-карт. Платежи свыше 30 тысяч в месяц блокируютсяПриватбанк ввел лимит на зачисление средств на карту-ключ ФОП — до 30 000 в месяц. Это ограничение не распространяется на операции через расчетный счет. Новые ограничения объяснили требованиями финмониторинга. Об этом «Минфину» сообщили в пресс-службе банка.

Слухи о новом пакете помощи экономике США толкают рынок вверх

В понедельник, 22 марта, фондовый рынок США вырос и смог отыграть часть потерь прошлой недели. Индекс широкого рынка S&P 500 по итогам дня прибавил 0,7%, закрывшись на отметке 3940 пункта.

Источник: МинФин