Двустороннее движение небанковского финансового рынка: 5 — ушли, 2 — пришли
Национальный банк Украины исключил пять компаний из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Кроме того, две компании были включены в этот реестр. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Фото: nashemisto.dp.ua
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Такие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 марта 2021 года.
Кто ушел
Кто пришел
Оба учреждения получили по три лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.
Проверить действующие лицензии финансового учреждения можно на веб-сайте Национального банка по ссылке.
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Источник: МинФин