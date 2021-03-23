Двустороннее движение небанковского финансового рынка: 5 — ушли, 2 — пришли

Национальный банк Украины исключил пять компаний из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Кроме того, две компании были включены в этот реестр. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: nashemisto.dp.ua

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Такие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 марта 2021 года.

Кто ушел

ПО Ломбард «Легкие деньги» Котов и Хольченков”: имели одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 26 февраля 2021 года. Активы ломбарда составляли 1,05 млн грн, или 0,02% от общего объема рынка ломбардов, по состоянию на 1 октября 2020 года.

ПО «Каулько О. Б., Коршунов Ю. Н. „Ломбард Успех“: имели одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 5 марта 2021 года. Активы ломбарда составляли 0,58 млн грн, или 0,01% от общего объема рынка ломбардов, по состоянию на 1 октября 2020 года.

ООО „Финансовая компания“ Проинвесто»: имели три лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление услуг по факторингу и предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Все лицензии были аннулированы 5 февраля 2021 года. Активы финкомпании составляли 1,24 млрд грн, или 0,7% от общего объема рынка финансовых компаний, по состоянию на 1 октября 2020 года.

ООО «Финансовая компания «Трейдгруп»: имели три лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление услуг по факторингу и предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензии были аннулированы 29 января 2021 года. Активы финкомпании составляли 9,79 млн грн, или 0,005% от общего объема рынка финансовых компаний, по состоянию на 1 октября 2020 года.

ООО «Финпротект»: имели одну лицензию на предоставление услуг по факторингу. Лицензия была аннулирована 29 января 2021 года. Активы финкомпании составляли 8,34 млн грн, или 0,004% от общего объема рынка финансовых компаний, по состоянию на 1 октября 2020 года.

Кто пришел

ООО «Ола Финанс»

ООО «Финансовая компания «Аглай»

Оба учреждения получили по три лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.

Проверить действующие лицензии финансового учреждения можно на веб-сайте Национального банка по ссылке.

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Источник: МинФин