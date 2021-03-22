Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
Президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Верховная Рада приняла 28 января 2021. Об этом сообщает Офис президента.
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Что известно о Бюро
Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, является ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.
Отмечается, что Бюро экономической безопасности — единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.
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Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
«После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики”, — добавили в ОП.
Согласно закону, БЭБ является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабмин.
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К полномочиям Бюро экономической безопасности входят:
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выявления зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
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оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
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предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовых актах по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
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обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
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сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
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планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;
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выявления и расследования преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
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составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.
Предыстория
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности», о создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.
Создание Бюро экономической безопасности (или аналогичного органа) вместо существующей налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.
Источник: МинФин