Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Верховная Рада приняла 28 января 2021. Об этом сообщает Офис президента.

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Что известно о Бюро

Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, является ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

Отмечается, что Бюро экономической безопасности — единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.

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Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

«После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики”, — добавили в ОП.

Согласно закону, БЭБ является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабмин.

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К полномочиям Бюро экономической безопасности входят:

выявления зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовых актах по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;

выявления и расследования преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Предыстория

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности», о создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Создание Бюро экономической безопасности (или аналогичного органа) вместо существующей налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Источник: МинФин