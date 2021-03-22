Валютные ипотечные кредиты могут реструктуризировать. Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предлагает реструктуризировать валютные кредиты, взятые под залог жилья.

Фото: mind.ua

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Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предлагает реструктуризировать валютные кредиты, взятые под залог жилья, пишет РБК.

«За» законопроект № 4475 проголосовали 265 народных депутатов. Авторами документа выступили тринадцать депутатов Верховной Рады от «Слуги народа».

Что предлагается

Предлагается конвертация в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа. В то же время кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Ожидается, что реструктуризация будет проходить по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом соответствующей иностранной валюте, установленному НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.

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Условия реструктуризации

Потребительские кредиты в иностранной валюте должны соответствовать следующим условиям:

обеспечением по такому кредиту является имущество, являющееся единственным жильем заемщика;

такое жилье используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого жилья, или оно приобреталось полностью или частично за кредитные средства;

общая площадь этого жилья (объекта незавершенного жилищного строительства) не превышает 140 квадратных метров для квартиры и 250 квадратных метров для жилого дома;

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присутствует не погашенное денежное обязательство перед кредитодателем (в том числе перед новым кредитором, к которому перешли права кредитодателя, кроме случая перехода всех прав кредитодателя к поручителю/ залогодателю в связи с исполнением им обязательств заемщика);

по состоянию на 1 января 2014 отсутствует просроченная задолженность, кроме просроченной задолженности по уплате неустойки и других платежей, начисленных за возникновение просроченных платежей, или такая просроченная задолженность, которая возникла до 1 января 2014-го, была погашена до дня реструктуризации.

Напомним

В начале октября 2020 года в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года. Таким образом его продлили до 21 апреля 2021 года.

Однако этот документ подвергался критике со стороны Национального банка. Нацрегулятор заявлял, что этот закон препятствует развитию ипотечного кредитования.

Источник: МинФин