Минэкономики предлагает внести изменения в сроки расчетов экспортно-импортных операций

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает Кабинету Министров запретить Национальному банку Украины устанавливать предельные сроки расчетов экспортно-импортных операций при определенных условиях. Об этом говорится в проекте правительственного постановления, размещенного на сайте министерства в понедельник, 22 марта.

Фото: vl.sfs.gov.ua

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Речь идет об экспортно-импортных операциях товарооборота в рамках утверждения Государственной программы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией covid-19, на 2020−2022 годы. Предельные сроки должны быть устранены, если имеет место негативное влияние на сбалансированность бюджетной системы в соответствующем году.

Проект содержит изменения к Государственной программе стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией covid-19, на 2020−2022 годы.

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Источник: МинФин