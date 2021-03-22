МАУ возобновляет полеты в Европу из Киева и Одессы

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщает о возобновлении рейсов, которые были приостановлены из-за влияния пандемии covid-19. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Фото: kp.ua

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Куда полетит МАУ

МАУ начинает полетную программу по маршрутам:

с 28 марта — Киев — Берлин — Киев (по понедельникам, четвергам и воскресеньям);

с 29 марта — Киев — Вильнюс — Киев (по понедельникам и пятницам), Одесса — Стамбул — Одесса (по понедельникам, средам и пятницам);

с 14 апреля — Киев — Барселона — Киев (по понедельникам, средам и субботам).

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Стыковка международных и внутренних рейсов

Удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с международными и внутренними рейсами через Киев — аэропорт Борисполь.

В частности, пассажиры из Берлина смогут удобно добраться до и в обратном направлении:

Стамбула Еревана Харькова Дубай Львова Днепра Каира Тбилиси Кишинева Тель-Авива Одессы Запорожья

Пассажиры из Вильнюса смогут удобно добраться до и в обратном направлении:

Одессы Дубай Еревана Харькова Львова Стамбула Днепра Тель-Авива Кишинева Запорожья Каира Тбилиси

Пассажиры из Барселоны смогут удобно добраться в/из Еревана, Тбилиси и регионов Украины.



Как летать в локдаун

На вопрос «Мифина» будут ли внедряться дополнительные ограничения полетов при локдауне, пресс-служба авиакомпании отметила, что любые ограничения движения авиационного транспорта относятся к компетенции отечественного авиационного регулятора — Госавиаслужбы Украины. По состоянию на 22 марта соответствующих решений по ограничению авиатрафика не принималось.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» применяет стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.

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МАУ продолжает осуществлять операционную деятельность и обслуживать полеты в условиях адаптивного карантина, как это и происходило в течение всего времени с момента частичного восстановления рейсов в июне 2020 года — после полной остановки авиасообщения с Украиной осенью год назад. До сих пор авиакомпания обеспечивает все необходимые меры санитарной безопасности, общепринятые на глобальном рынке пассажирских авиаперевозок.

Напоминаем

При пересечении границ пока действуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями по путешествиям можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Источник: МинФин