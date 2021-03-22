Главное за понедельник: как у пенсионеров воруют деньги, подписан закон о БЭБ и новая модель растаможки авто

Почему украинские пенсионеры получают на 15% меньше, чем могли бы

Ежемесячно в Украине обнародуют два показателя средней заработной платы: один определяет Пенсионный фонд, второй — Госстат. Как эти данные влияют на доходы наших пенсионеров и почему подсчеты официальной статистики и ПФ совершенно разные, разбирался «Минфин».

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. Об этом сообщает Офис президента.

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировали, но не везде — МВФ

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировали. Однако этот рост неравномерный и может привести к увеличению разрыва между развитыми экономиками и развивающимися.

Растаможка авто подешевеет на 30%. Нацсовет реформ предлагает новую модель

В Национальном совете реформ предлагают внедрить новую модель растаможки автомобилей, ввозимых в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

FinAwards-2021: Церемония награждения переносится

В связи с введением локдауна в Киеве в период с 20 марта по 9 апреля организаторы премии вынуждены перенести церемонию награждения.

Источник: МинФин