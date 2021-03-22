«Доступная ипотека 7%». Банки выдали всего 12 кредитов по программе

По состоянию на 18 марта текущего года уполномоченными банками по выполнению государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

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Что с оформлением

57 заявок на участие в программе рассматриваются банками, причем как на первичном, так и вторичном рынке на общую сумму 55,4 млн грн.

Кто и сколько выдал

Заявки на кредиты получали пять банков: Укргазбанк, Глобус, ОТП Банк, Кредобанк, Приватбанк и банк Альянс.

Глобус — 6 кредитов на 4, 929 млн грн;

Укргазбанк — 5 кредитов на 3,9 млн грн;

ОТП Банк — 1 кредит на 534,3 тысячи грн.

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Где планируют покупать больше жилье

Условия ипотеки под 7% годовых

Получить льготный кредит под 7% будет нелегко. В правительственном постановлении № 63 прописаны требования как к заемщикам, так и к предмету ипотеки.

Максимальная сумма займа — 2 млн грн.

Максимальный срок — 20 лет.

Минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости жилья.

Взять кредит можно будет и на новое жилье, в том числе еще недостроенное, и на жилье на вторичном рынке, но которому не более трех лет, то есть введенное в эксплуатацию не позднее 2015 года.

Для одинокого человека или семьи из двух человек площадь жилья ограничена 50 кв. м. На каждого следующего члена семьи добавляется 20 кв. м. Стоимость общей площади жилья, превышающая допустимую норму, должна быть уплачена заемщиком за счет собственных средств или на общих условиях кредитования.

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Требования к заемщику

Право на льготное кредитование есть не у всех. Претендовать на ипотеку под 7% в первую очередь смогут те, кто реально нуждается в улучшении жилищных условий. К таким, согласно документу, отнесены:

граждане, которые последние 5 лет не продавали жилье (кроме временно перемещенных лиц);

те, кто находится на так называемом квартирном учете;

жители общежитий или граждане, владеющие жильем, которое по площади не превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи;

молодые семьи;

внутренне перемещенные лица;

ученые, медики и бюджетники.

Проблема заключается в том, что эта аудитория не всегда относится к категории платежеспособных, поскольку их доходы зачастую не превышают и 10 тыс. грн. Смогут ли они собрать необходимые средства для первого взноса и дальнейшего обслуживания кредита — вопрос остается открытым. Ведь если взять, к примеру, квартиру стоимостью 1 млн грн (около $35 тыс.), то потенциальному заемщику нужно оплатить сразу 150 тыс. грн (15% стоимости) и более 6,5 тыс. грн по кредиту ежемесячно.

К тому же в постановлении указано, что заемщик по доходам должен соответствовать требованиям банка. Здесь же прописывается, что размер его среднемесячного денежного дохода и каждого из членов его семьи за последние полгода не должен превышать пятикратного размера средней месячной заработной платы в соответствующем регионе, где находится предмет ипотеки.

Напомним

Запуск состоялся 1 марта. На сегодня 8 банков присоединились к программе, как государственных, так и коммерческих.

С перечнем уполномоченных банков условий Программы можно ознакомиться на официальном сайте Фонда развития предпринимательства.

Источник: МинФин