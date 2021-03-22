Финансы

Bitcoin Suisse пока не станет швейцарским банком

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Компания Bitcoin Suisse, специализирующаяся на оказании услуг на криптовалютном рынке, отозвала свою заявку на получение банковской лицензии. Причиной в компании назвали быстрое масштабирование и развитие, пишет издание «Швейцария Деловая».

Фото: bitcryptonews.ru

0

Что ожидают в компании

Bitcoin Suisse согласно собственному заявлению ожидает за 2020 год прибыль размером в 15 млн швейцарских франков. Это в десять раз больше, чем годом ранее.

Однако, несмотря на такой внушительный прогноз, банковскую лицензию Bitcoin Suisse в Швейцарии пока что не получит.

Компания в качестве причины отзыва заявки в Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (Finma) указывает, что из-за роста компании изначальная заявка больше не соответствует текущей ситуации.

Читайте также: С 2021 года Швейцария повысит свою финансовую прозрачность

Однако вернее было бы назвать отзыв вынужденным, на чем акцентировала внимание Finma. Она объявила, что в сложившейся ситуации заявку на получение банковской лицензии со стороны Bitcoin Suisse квалифицируется как «не подлежащая одобрению». Среди прочего, имеются признаки недостатков в «системе противодействия отмыванию денег».

Генеральный директор Bitcoin Suisse Артур Вайлоян отметил, что компания намерена подготовить новую заявку на выдачу швейцарской банковской лицензии.

Ранее

Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками рассматривал данную заявку компании Bitcoin Suisse с июля 2019 года.

Читайте также: Швейцария проигрывает борьбу с отмыванием денег — экс-глава MROS

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Разумков едет в Брюссель и Люксембург

1 час ago

Что нужно знать о деревянных стульях с мягкой обивкой от интернет-магазина «Маркет Мебели»

2 часа ago

На Прикарпатье 22 марта ожидается лавинная опасность 3 уровня

2 часа ago

Украинская теннисистка победила на турнире в Санкт-Петербурге

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button