В Украине продолжат переводить часы. Законопроект об отмене решили доработать

Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 4201 об исчислении времени в Украине.

Фото: odessa-life.od.ua

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«За» законопроект во втором чтении проголосовало 212 народных депутатов.

О чем документ

Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

По словам автора проекта закона, первого-вице спикер парламента Руслана Стефанчука, документ также направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации. Ведь на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора.

«Кроме этого, законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, ведь 84% процентов жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что поддержал Европейский парламент», — отметил Стефанчук.

Какое именно время останется

В законопроекте не уточняется, на каком именно времени остановится Украина — зимнем или летнем. Но именно зимнее время является астрономическим. Летнее время вводится во многих странах с целью экономии электроэнергии.

Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине» в октябре 2020 года. Следовательно, в случае принятия законопроекта до 28 марта (последнее воскресенье марта) можно предположить, что Украина останется на зимнем времени.

Напомним

Украина ежегодно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент вернулся к постановлению 1996 года.

В странах Евросоюза последний раз переведут стрелки часов в марте 2021 года. Решение об отмене корректировки времени было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года.

Источник: МинФин