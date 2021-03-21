Финансы

Президент подписал указ о продлении санкций в отношении Сбербанка и Проминвестбанка

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении двух российских банков — Сбербанка и Проминвестбанка. Соответствующий указ № 107/2021 от 19 марта 2021 года опубликован на сайте главы государства.

Фото: pravda.com.ua

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Срок действия санкций — три года.

Более детально

Согласно указу президента, санкции продлеваются в отношении:

  • АО «Сбербанк», дата регистрации — 15.06.01, местонахождение юридического лица — Украина, 01601, г. Киев, ул. Владимирская, 46;
  • ПАО «Проминвестбанк», дата регистрации — 26.08.92, местонахождение юридического лица — Украина, 01001, г. Киев, ул. Малоподвальная, 8.

Ограничительные меры предусматривают предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

В решении СНБО от 11 марта 2021 года указано, что предложения о введении санкций против двух российских банков внес Нацбанк Украины. Так, Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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Как сообщалось

СНБО вводит санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу компании «Голден Деррик», позже переименованной в «ИСТ Юроуп Петролеум». Компанию связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким. Офис генпрокурора с 2020 года безрезультатно добивается ареста разрешений на недропользование.

«В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 19 марта.

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Источник: МинФин

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