На что могут рассчитывать столичные предприниматели во время жесткого карантина

Власти Киева напомнили, что для столичных предпринимателей во время жестких карантинных ограничений действуют льготы. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Харченко.

Фото: epravda.com.ua

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О чем напомнили столичные власти

«Осознавая свою ответственность перед столичным бизнесом, и исключительно в пределах нашей компетенции, столичная власть еще в марте прошлого года приняла ряд решений относительно местных льгот всем предпринимателям. А в декабре 2020 года по инициативе городского головы Виталия Кличко Киевсовет принял решение не только продлить льготы для столичного бизнеса, но и расширить их», — прокомментировал Харченко.

По его словам, у предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях.

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Харченко напомнил, что предприниматели могут не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения их деятельности на весь период невозможности работы. Если же деятельность не запрещена по условиям карантина и предприниматели работают, они имеют возможность платить только 50% от размера определенных местных сборов за весь период любых карантинных ограничений.

«Городские власти сознательно идут на недополучение доходов в местный бюджет ради поддержки киевских предпринимателей», — отметил заместитель председателя КГГА.

Какие льготы предусматриваются

24 декабря 2020 года депутаты Киевского городского совета поддержали решение о продлении действия льгот для предпринимателей столицы, которые несут убытки из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.

Решение должно способствовать сохранению рабочих мест и бизнеса города.

Согласно решению депутатов Киевского горсовета, на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, составляет 1 грн.

Также действует сниженная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%, а для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли — на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в существующие договоры.

Страхование от covid-19. Выплата до 50 тысяч гривен

По состоянию на 24 февраля 2021 года предельную сумму помощи предпринимателям по программе «5−7-9%» увеличили до 400 тысяч евро.

17 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что согласно закону предлагается разрешить заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, но и между физическим лицом-предпринимателем и его сотрудниками.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице 21 марта 2021 года выявили 434 новых больных covid-19, 28 человек умерли. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 42 пациента. Выздоровели за сутки 107 человек.

Всего за период пандемии в Киеве подтвержденных случаев заболевания у 152 637 человек. Умерли 3062 человека. Одолели болезнь 101 452 киевлянина.

С 20 марта 2021 года в Киеве ввели жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

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Источник: МинФин