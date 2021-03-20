Украина улучшила свои позиции в рейтинге самых счастливых стран

Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report 2021. Об этом говорится в отчете по итогам исследования.

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Что изменилось

Теперь Украина на 110 месте из 149-ти.

Формируя рейтинг, учитываются следующие показатели:

ВВП на душу населения;

социальная поддержка;

ожидаемая продолжительность жизни;

искренность людей;

восприятия коррупции.

Также измеряют ощущение субъективного благополучия.

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Топ-10 счастливых стран

На первом месте Финляндия (как и три года подряд до этого), за ней — Дания и Швейцария.

В Топ-10 самых счастливых стран также вошли Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

Кто пасет задних

Самый низкий индекс счастья в Республики Руанда, Зимбабве и Афганистана.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в феврале, если сравнивать с январем 2020 года, увеличилось количество украинцев, материальное положение которых выросло. Так, индекс текущего положения украинцев вырос на 7 п. до 64,4 п.

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в январе упал на 5,2 пункта — до 60,7 пункта по 200-балльной шкале.

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев после роста в 2019 году на 29,9 пункта в 2020 году упал на 26,3 пункта.

Источник: МинФин