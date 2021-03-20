Украина улучшила свои позиции в рейтинге самых счастливых стран
Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report 2021. Об этом говорится в отчете по итогам исследования.
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Что изменилось
Теперь Украина на 110 месте из 149-ти.
Формируя рейтинг, учитываются следующие показатели:
- ВВП на душу населения;
- социальная поддержка;
- ожидаемая продолжительность жизни;
- искренность людей;
- восприятия коррупции.
Также измеряют ощущение субъективного благополучия.
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Топ-10 счастливых стран
На первом месте Финляндия (как и три года подряд до этого), за ней — Дания и Швейцария.
В Топ-10 самых счастливых стран также вошли Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.
Кто пасет задних
Самый низкий индекс счастья в Республики Руанда, Зимбабве и Афганистана.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в феврале, если сравнивать с январем 2020 года, увеличилось количество украинцев, материальное положение которых выросло. Так, индекс текущего положения украинцев вырос на 7 п. до 64,4 п.
Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в январе упал на 5,2 пункта — до 60,7 пункта по 200-балльной шкале.
Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев после роста в 2019 году на 29,9 пункта в 2020 году упал на 26,3 пункта.
Источник: МинФин