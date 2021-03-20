Сегодня инвесторы смогут приобрести акции новых компаний биотеха

19 марта запланированы IPO сразу трех компаний, которые занимаются разработками инновационных методов лечения. У инвесторов появится возможность приобрести акции компаний, занимающихся разработками лечения рака, воспалительных заболеваний и препаратами для микробиома.

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Instil Bio

Компания разрабатывает клеточную терапию рака. В Instil Bio работает 150 сотрудников. Капитализация оценивается в $2,8 млрд. При выходе на фондовый рынок Instil Bio планирует разместить 16 млн акций в ценовом диапазоне $19−20. Привлечь благодаря этому удастся $320 млн.

Сейчас компания занимается только разработкой препаратов, а потому не имеет никакого дохода. Ее убытки в прошлом году составили $38 млн.

Finch Therapeutics Group

Основное направление биотехнологической компании — разработка терапевтических препаратов для микробиома. Капитализация Finch Therapeutics Group оценивается в $798 млн, штат составляет 131 сотрудник.

В ходе IPO будут размещены 7,5 млн акций по цене $17. Объем размещения составит около $127,5 млн. В прошлом году компания осуществила продажи на $8 млн, что на 24% меньше, чем годом ранее. Убытки составили $39 млн.

Connect Biopharma Holdings

Компания разрабатывает методы лечения воспалительных заболеваний Т-клетками. Капитализация холдинга составляет $917 млн, работает в нем 62 человека.

Никакой прибыли в последние годы Connect Biopharma Holdings не получал. Убытки компании в 2020 году составили $120 млн.

Цена размещения акций составит $17. Разместить компания планирует 11,25 млн акций.

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Источник: МинФин