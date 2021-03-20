Финансы

FinAwards-2021: Церемония награждения переносится

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В связи с введением локдауна в Киеве в период с 20 марта по 9 апреля организаторы премии вынуждены перенести церемонию награждения.

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Проведение церемонии награждения лучших из лучших состоится 22 апреля 2021 года.

Что такое FinAwards

FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие банки, страховые и финансовые компании и оценить продукты и сервисы, которые они предоставляют.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua. Организатор премии — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.
Конкурс проводится уже 4й год. Впервые в этому году к участию приглашаются не только розничные банки, но и микрофинансовые, и страховые компании.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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