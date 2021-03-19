Курс доллара в пятницу: что интересного было сегодня на валютном рынке
Последний рабочий день этой недели прошел на валютном рынке достаточно интересно, хотя Нацбанку снова не пришлось вмешиваться в ход торгов.
Фото: ub.ua
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Дело в том, что топ-менеджмент компаний переваривает новость о введении жестких ограничений в Киеве из-за пандемии и пересматривает в связи с этим свои бизнес-планы. Это чувствовалось сегодня по поведению клиентов на межбанке. Многие из них предпочитают не играть в валютную рулетку и оперативно закрывают свои валютные обязательства, но и часть продавцов опасается возможного проседания курса из-за низкого спроса на валюту во время локдауна. В сочетании с необходимостью проведения сегодня еще и бюджетных платежей — это привело к относительно большому объему предложения на торгах. Но оно было выкуплено теми клиентами, кто хотел закрыть свои валютные обязательства. И в целом — спрос и предложение оказались почти уравновешенными.
Ход торгов:
Как и вчера — весь период сессии спрос и предложение на межбанке были приблизительно равными. Поэтому с утренних 27,685/27,705 доллар за счет крупных покупателей валюты к 11:00 чуть вырос до 27,705/27,72 гривен, а затем продолжил постепенный рост до 27,725/27,74 до обеда. Но в этот же период на торги выходили и основные продавцы. Они своими продажами фактически очень плавно закрывали весь спрос и не давали котировкам ни особо повышаться, ни особо снижаться.
После обеда рынок также плавно начал снижать свою активность в преддверии выходных. Курс просел до 27,72/27,735 к 15:00 и до 27,70/27,72 к концу сессии.
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Источник: МинФин