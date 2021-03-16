В Кристалбанке все те же лица

Кристалбанк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщил, что 12 марта наблюдательный совет банка продлил полномочия Леонида Гребинского как председателя правления банка еще на 5 лет.

Фото: stockworld.com.ua

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Кроме того, 12 марта на должность заместителя председателя правления Кристалбанка переизбрана Ирина Жабская, с которой продлили контракт тоже на 5 лет.

Что известно о Леониде Гребинском

Гребинский возглавлял правление Кристалбанка последние пять лет.

Ему принадлежат 24,99% акций банка, а его жене, Оксане Гребинской, — еще 25%. Собственницей оставшихся 50% акций является Марина Ленинг — жена экс-и.о. министра экономики, экс-первого заместителя министра финансов Вадима Копылова.

Гребинский не имеет непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления.

Новый срок в должности председателя правления Кристалбанка для Гребинского начнется с 16 марта т. г.

Что известно об Ирине Жабской

Жабская переизбрана на ту же должность, которую она занимала в течение последних пяти лет.

Долей в уставном капитале она не обладает. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет.

На должность по новому контракту Жабская заступит тоже с 16 марта 2021 года.

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Источник: МинФин