Финансы

С 15 марта Маск — официальный технокороль Tesla

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СЕО американского производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск назвал себя королем технологий, сменив официальное название своей должности. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Интерфакс-Украина.

Фото: gazeta.ru

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Кадровые игры Маска

Теперь Илона Маска с 15 марта следует называть Technoking (технокороль или король технологий). Одновременно Маск сохранит должность главного исполнительного директора.

Кроме того, должность финансового директора Tesla Зака Киркхорна теперь официально будет называться Master of Coin (мастер монеты) по аналогии с вымышленным титулом в книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и сериале «Игра престолов».

Изменения вступают в силу с 15 марта.

В отдельном сообщении Tesla говорится, что компания назначила президента автомобильного подразделения Жерома Гильена на должность президента подразделения Tesla Heavy Trucking.

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Кратко

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в понедельник, 15 марта, прибавили в цене 0,2%. С начала года они подешевели на 1,7%.

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Источник: МинФин

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