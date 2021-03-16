Новые рекорды индексов. Что изменилось на американском рынке

В понедельник, 15 марта, индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, установив новые рекорды. Индекс S&P 500 закрыл торги понедельника на уровне 3968 пунктов (+0,65%).

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Что повлияло на рост

На рост индексов повлияли данные, по индексу производственной активности Нью-Йорка (Empire Manufacturing) в марте, которые показали рост до 17,4 пункта, против 12,1 пункта в феврале, что лучше ожиданий аналитиков.

Так же росту рынка во многом поспособствовал достаточно успешный аукцион по размещению казначейских облигаций США сроком на 3 и 6 месяцев, на котором доходность оказалась ниже, чем была ранее. По 6 месячным бумагам, доходность при размещении снизилась до 0,55% годовых, против 0,6% на прошлом аукционе 8 марта.

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Акции каких компаний выросли

Из крупнейших компаний США лидерами роста стали акции компании Apple, которые выросли на 2,45%, акции компании Nike +3,2%, и акции NVidia, которые выросли на 2,61%. Так же стоит выделить сильный рост акций авиаперевозчиков. В понедельник акции American Airlines выросли на +7,7%, а акции United Airlines на +8,26%.

Аутсайдеры американского рынка

Аутсайдерами американского рынка оказались акции Exxon Mobil Corporation, которые упали на 2,55% и акции компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. — падение на 2,1%.

Ожидания рынка

В центре внимания рынков на этой неделе, является предстоящее в среду заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынок ждет оценку ФРС относительно текущего состояния и перспектив экономики США, и хочет узнать мнение регулятора относительно недавнего роста доходности на казначейские облигации США.

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Так же, постепенно на рынок просачивается информация о том, что в скором времени Джо Байден может выйти с налоговыми инициативами. Согласно сообщению агентства Bloomberg, новый президент США планирует первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 года.

Источник: МинФин