Нефть снижается в цене из-за роста запасов в США

Стоимость «черного золота» падает на протяжении трех сессий подряд из-за опасений касательно повышения запасов в США, а также спроса со стороны европейских государств, которые приняли решение прекратить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Фото: LBLV.com

Фьючерсы на нефть Брент подешевели на 0,83%, составив 68,31 долларов за барр., нефть WTI потеряла в цене 0,89% — до 64,81 долларов за барр., отмечают аналитики LBLV.

Во Франции, Германии и Италии хотят отказаться от использования вакцины производства AstraZeneca после новостей о том, что она может иметь существенные побочные эффекты. При этом ВОЗ отмечает, что прямую связь между введением вакцины и ухудшением состояния здоровья людей еще не установили.

На стоимость нефти также влияют ее запасы в США, которые увеличились из-за сильных морозов в феврале. Аномальное похолодание привело к тому, что пришлось закрыть заводы по переработке топлива. Чтоб восстановить темпы добычи, потребовалось определенное время. Это привело к повышению нефтезапасов до 500 млн барр.

Аналитики ожидают публикации данных касательно нефтезапасов в США от Американского института нефти позднее сегодня. Как сообщает LBLV, EIA представит свои подсчеты в среду.

Владимир Кравченко, финансовый аналитик LBLV.com

Источник: МинФин