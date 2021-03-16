Министры финансов 19 стран ЕС решили продлить господдержку своих экономик

Министры финансов 19 стран еврозоны решили продлить государственную поддержку экономики, но с началом восстановления экономического роста они начнут решать проблему накопления долга. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам видеоконференции Еврогруппы, передает Интерфакс-Украина.

Фото: europarl.europa.eu

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«Пока не закончится кризис в области здравоохранения и не начнется уверенное восстановление, мы продолжим защищать нашу экономику, предоставляя необходимый уровень финансовой поддержки», — отмечается в заявлении.

Что это означает

С началом пандемии Европейский союз ввел в действие крайнюю меру, которая позволяет государствам отступать от жестких макроэкономических норм ради поддержки своих предприятий. Он создал беспрецедентные по размеру общие инструменты поддержки экономики, граждан и бизнеса, чтобы смягчить для них экономические трудности и последствия кризиса.

Еврогруппа заявила, что следует избегать преждевременного прекращения этой финансовой поддержки, и согласилась сохранять ее в зоне евро в 2021—2022 годах.

Согласно зимнему прогнозу Еврокомиссии на 2021 год, рецессия в 2020 году была серьезной, хотя и меньшей, чем ожидалось прошлой осенью. Еврогруппа считает, что прогресс в разработке эффективных вакцин и высокий уровень вакцинации имеют решающее значение для преодоления кризиса. Однако, отмечают министры, «перспективы остаются туманными из-за неопределенности и ожидается, что восстановление будет неравномерным по странам, регионам и отраслям».

«Пандемия имела непропорциональные последствия для различных секторов, например, услуги пострадали сильнее, чем промышленность, — констатировал комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони во время выступления на пресс-конференции Еврогруппы. — Между секторами есть большие различия, которые, вероятно, сохранятся. Это не то, что преодолевается за несколько недель».

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Дальнейшие планы

В заявлении отмечается, что когда начнется процесс восстановления стабильными темпами, правительства стран ЕС «должны решать проблему уровня государственного долга, который увеличился, путем реализации устойчивых среднесрочных фискальных стратегий с акцентом на улучшении качества государственных финансов, повышении уровня инвестиций и поддержки перехода к „зеленым“ и цифровым технологиям».

Планируется сосредоточиться на реформах, которые «будут стимулировать частные инвестиции и увеличивать производственный потенциал зоны евро».

Паоло Джентилони сообщил, что вопрос о повышении международной роли евро обсуждался на видеоконференции в составе 27 министров всех стран ЕС. Повышение роли единой европейской валюты в постковидное время, по его мнению, «естественным образом станет возникать из реализации плана восстановления и устойчивости». Беспрецедентная эмиссия евробондов для его финансирования придаст глубины и ликвидности рынку долговых ценных бумаг с высоким рейтингом, номинированных в евро.

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Еврокомиссар по экономике подчеркнул важность укрепления европейских систем трансграничных платежей, в частности решения технических проблем возможного введения цифрового евро.

Мнение «Минфина»

Для более четкого понимания того, о чем идет речь, мы решили выяснить, как выглядит европейский «кошелек».

Наш финансовый аналитик Михаил Федоров подчеркнул, что в Еврозоне есть отдельные бюджеты разных стран. И есть общий пакет помощи экономике на 1.8 трлн евро, который был принят еще в 2020 году. Этот пакет, в свою очередь, делится на деньги, выделенные в общий бюджет ЕС на 2021−2027 годы в размере 1074 млрд евро, и на деньги, выделенные в Фонд восстановления ЕС в размере 750 млрд евро.

Как замечает эксперт, «и эти общие деньги в основной своей массе к данному моменту еще не были потрачены, но в будущем будут. Поэтому у Европы в данный момент нет нужды принимать новый обширный общий пакет помощи экономике».

Что касается отдельных бюджетов 19 стран Еврозоны, то в 2020 году они в общей сложности направили на помощь экономике 8% от ВВП. «И своим заявлением 15 марта Еврогруппа дала зеленый свет для бюджетов отдельных стран продолжить стимулирующие программы для своих экономик и в этом году. Для бюрократической Европы, где многие вопросы решаются в кооперации между Брюсселем и странами, это очень важное заявление, поскольку оно дает правительствам европейских стран свободу в действиях. Теперь страны Европы могут так же, как и в прошлом году, уверенно занимать новые деньги и иметь значительный дефицит бюджета», — подчеркивает Федоров.

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Источник: МинФин