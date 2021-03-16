Финансы
Курс валют на вечер 15 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар и евро сработали на укрепление гривны. Они оба в одинаковом темпе снизились на 10 копеек на покупке и на 11 копеек на продаже.
Фото: delo.ua
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Валюта
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Открытие 15 марта
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Закрытие 15 марта
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Изменения
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доллар
|27,71/27,73
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27,61/27,62
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10/11
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евро
|33,03/33,05
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32,93/32,94
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10/11
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рубль
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0,3783/0,3787
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0,3773/0,3777
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0,0010/0,0010
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7100−27,7300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0330−33,0541 грн/евро, торги по рублю — 0,3783−0,3787 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 32,82 гривны, продают по 33,20 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,55−28,50 гривны, евро — 32,80−34,50 гривны.
Источник: МинФин