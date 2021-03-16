Курс валют на вечер 15 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар и евро сработали на укрепление гривны. Они оба в одинаковом темпе снизились на 10 копеек на покупке и на 11 копеек на продаже.

Фото: delo.ua

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Валюта Открытие 15 марта Закрытие 15 марта Изменения доллар 27,71/27,73 27,61/27,62 10/11 евро 33,03/33,05 32,93/32,94 10/11 рубль 0,3783/0,3787 0,3773/0,3777 0,0010/0,0010

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7100−27,7300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0330−33,0541 грн/евро, торги по рублю — 0,3783−0,3787 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 32,82 гривны, продают по 33,20 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,55−28,50 гривны, евро — 32,80−34,50 гривны.

Источник: МинФин