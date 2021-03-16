Курс доллара и евро во вторник: ждать ли обвала курса в ближайшее время

В этот вторник три основных фактора будут влиять на поведение участников валютных торгов, и в конечном итоге — на курс.

Фото: epravda.com.ua

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Вот они:

1) Подготовка к дням уплаты налогов и хозяйственная деятельность компаний. Клиентам нужна гривна как для финансирования своих текущих производственных расходов, так и для расчетов с бюджетом до конца этой недели. У крупных компаний налоговые платежи в основном это значительные суммы и за день их не наберешь. Поэтому уже с сегодняшнего дня крупные компании постепенно будут накапливать гривну. А учитывая тот факт, что курс вчера достаточно существенно просел — экспортерам держать валютную выручку смысла не имеет. Поэтому постепенно активность таких продавцов будет нарастать.

Кроме того — оживились аграрии. У них в ближайшее время посевная и они также выходят на торги с продажей своей валюты. Это позитивный фактор для нацвалюты;

2) Сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Министерство финансов размещает сегодня гривневые ОВГЗ на срок 105, 322, 574, 763, 1162 и 2261 день, а также долларовые на 393 дня. И только по коротким бумагам на 105 дней установлен лимит — 500 млн гривен. На остальные сроки — без ограничений. Завтра — 17 марта, то есть в день расчетов по сегодняшнему аукциону Минфину надо погасить облигации на 14,953 млрд гривен и выплатить проценты по трем другим выпускам на значительные суммы. А это значит, что чиновники будут более сговорчивыми по доходности, на что и рассчитывают как местные, так и иностранные инвесторы. Они активно накапливают гривну для проведения операций с ОВГЗ и это также создает определенный дефицит нацвалюты на рынке, что также позитивно влияет на ее курс на межбанке. Единственная существенная угроза для курса — это если иностранцы, которые завтра получают гривну от погашения облигаций — не перевложат их в новые бумаги, а решат фиксировать свою прибыль в валюте и выйдут на межбанк для ее покупки. В этом случае — котировки могут вырасти с учетом еще и желания спекулянтов «погонять» курс по любому поводу;

3) Отложенный спрос на валюту. Часть клиентов-покупателей сейчас выжидает «дна» по курсу и не спешит активно скупаться. Тем более, что вчерашнее снижение котировок на межбанке только убедило их в правоте подобной тактики. Но как только произойдет хоть малейший рост котировок — на опасениях дальнейшего роста — они выйдут на торги с покупкой. Этот «гарячий» дополнительный спрос по оценке «Минфина» сейчас составляет не менее $60−90 млн и это немалая сумма для нашего рынка.

Но в целом, как и вчера — пока для гривны все складывается достаточно хорошо и основная часть участников торгов настроена позитивно по ее перспективам. Но в значительное проседание котировок мы не верим, так как интервенции Нацбанка (он вчера дважды выходил на торги с покупкой по 27,63 гривны и по 27,61 гривен) — не дают покупателям начать активную игру «на понижение». По факту, вчера регулятор поддержал доллар на межбанке.

По прогнозам «Минфина» объем операций на межбанке 16 марта будет находиться в пределах до $170−200 млн при совершении до 550 сделок. В случае большого роста предложения валюты — Нацбанк снова выйдет на торги с соответствующей интервенцией и этим снова удержит курс от существенного провала.

Котировки межбанка, по прогнозам «Минфина» во вторник будут в пределах: доллар — коридор 27,50 — 27,75 грн, евро — коридор 32,70- 33,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,45 — 27,75 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 32,60 — 33,20 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,70 — 33,10 грн при спреде до 20−25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,40 — 27,60 грн и продажа 27,65 — 27,80 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,50 — 27,62 грн и продажа 27,63 — 27,70 грн.

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Источник: МинФин