Источники ликвидности банковской системы остаются стабильными и предсказуемыми — НБУ

Ликвидность банковской системы остается высокой и гарантируется многими источниками фондирования — от объема средств на корсчетах банков до депозитной базы, которая продолжает расти на фоне снижения депозитных ставок.

Фото: zolotoy-zapas.ru

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По данным НБУ, нормативы ликвидности и кредитных рисков по банковской системе также находятся выше нормативных значений.

Регулятивный капитал

На 1 марта регулятивный капитал банков уменьшился на 1,5 млрд грн — до 175,4 млрд грн, но не потерял своей адекватности, который имеет нормативное значение >10%. Напротив, адекватность выросла почти на 1 п. п. и сейчас норматив Н2 составляет 22,36%.

Объем средств банков

Объем средств на корреспондентских счетах банков и в депозитных сертификатах НБУ составляет более 175 млрд грн. Вместе с остатком средств на счете правительства в сумме 45,5 млрд грн такая ликвидность превышает 220 млрд грн.

Как отметил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, дополнительную поддержку ликвидности банков дало рефинансирование регулятора: на прошлой неделе банкам было предоставлено 2,5 млрд грн на срок до 5 лет по ставке 6,5% годовых и 100 млн грн на срок 3 месяца по той же ставке 6,5%.

Ставки на межбанковском рынке были близки к нижней границе операционного коридора ставок овернайт Национального банка — 5,5%.

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Депозитная база

Продолжается процесс снижения ставок по депозитам, однако это не сказывается на объеме депозитной базы населения. В феврале она продолжала расти — депозиты домохозяйств выросли на 2,0%, в т. в. в национальной валюте — на 3,5%. И это несмотря на снижение средневзвешенной ставки по депозитам с 5,6% до 5,1% в инвалюте, с 8,0% до 7,7% — в гривне.

Депозиты корпоративного сектора сократились за месяц на 1,4%, в т. ч. в гривне — на 0,9%, хотя ставки по ним остались практически неизменными.

Кредитование

По словам главы Совета НБУ, «удешевление стоимости фондирования банков поддерживает снижение кредитных ставок».

Так, ставки по кредитам корпоративному сектору снизились до 7,7%, а в гривне — до 8,2% против 8,7% в январе т. г. «Они пока даже ниже, чем ставки по краткосрочным заимствованиям государства», — подчеркивает Данилишин.

Процентные ставки по кредитам населению почти не изменились и так же составляют в гривне почти 35%, в иностранной валюте — 6,4%.

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Однако кредитная активность банков остается достаточно низкой, по мнению председателя Совета. Объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору в феврале, сократился на 0,1% — до 738,3 млрд грн.

«Рост гривневых кредитов на 0,7% было частично нивелировано уменьшением задолженности компаний в иностранной валюте (на 0,2% в долларовом эквиваленте и на 1,1% без учета изменения курса гривны к иностранным валютам)», — заметил Данилишин.

Объем гривневых кредитов, предоставленных домохозяйствам, вырос на 0,4% — до 170,6 млрд грн. В то же время общая задолженность домохозяйств сократилась в феврале на 0,4% — до 200 млрд грн, главным образом за счет снижения (списания) задолженности в иностранной валюте (на 4,0% в долларовом эквиваленте за месяц).

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Государственные программы поддержки кредитования

По программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на прошлой неделе банками было предоставлено 360 кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. С начала программы объем кредитов по программе достиг 25,5 млрд грн, из которых:

13,3 млрд грн, или 52%, направлено на рефинансирование ранее полученных займов;

4,5 млрд грн, или 18%, — на капитальные инвестиции;

7,7 млрд грн, или 30%, предоставлены как антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств.

Также по программе предоставления государственных гарантий на портфельной основе в феврале были заключены 69 договора на сумму 166,15 млн грн.

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Источник: МинФин