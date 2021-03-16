Главное за вторник: новые правила для кредитных союзов, инвестиции в видеоигры и обзор фондового рынка США

Для кредитных союзов прописали новые правила: что изменится

Правила работы кредитных союзов вскоре изменятся. Как будут защищать права членов КС, на чем союзы будут зарабатывать и кого смогут кредитовать, разбирался «Минфин».

Минфин привлек 16 марта на ОВГЗ-аукционах наибольшую сумму с начала года — более 14,307 миллиарда

Министерство финансов на аукционах сегодня, 16 марта, привлекло в бюджет 14,307 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах США.

11% роста в год: почему стоит инвестировать в видеоигры

«Минфин» приобрел акции первого размещения компании из сектора видеоигр — Roblox. Почему сделали именно такой выбор, читайте в нашем очередном разборе собственных инвестиций.

$100 для инвесторов. «Минфин» приглашает принять участие в исследовании

«Минфин» просит поделиться опытом пользователей, которые в последние 12 месяцев впервые вложились в ценные бумаги. Приглашаем принять участие в интервью.

Новые рекорды индексов. Что изменилось на американском рынке

В понедельник, 15 марта, индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, установив новые рекорды. Индекс S&P 500 закрыл торги понедельника на уровне 3968 пунктов (+0,65%).

Источник: МинФин