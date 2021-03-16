Доллар и евро дешевеют: что происходит с валютой

Понедельник на валютном рынке прошел позитивно для гривны. За день доллар на торгах подешевел с 27,71/27,73 до 27,61/27,625 гривен, а евро — с 33,03/33,05 гривен до 32,94/32,95.

Фото: brokers.ru

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Предложение превышало спрос фактически весь период торговой сессии, Нацбанк дважды выходил на рынок с покупкой валюты. В первый раз НБУ вышел перед самым обедом и быстро закрыл свои стандартные $20 млн по 27,63 гривны. Это частично выровняло спрос и предложение на межбанке на час-полтора, но уже ближе к 15:00 регулятор вышел повторно. В этот раз — с покупкой по 27,61 гривен и простоял с ней уже до завершения активной фазы торгов. Именно ценник Нацбанка фактически удержал курс американской валюты от дальнейшего проседания.

В целом, участники рынка настроены оптимистично в части перспектив гривны на ближайшее время. Наличие среди продавцов нерезидентов говорит о том, что они достаточно активно готовятся к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

Ход торгов:

Уже в первые минуты сессии предложение превышало спрос. Это быстро отразилось на котировках и с утренних 27,71/27,73 доллар к 11:00 просел до 27,675/27,69 гривен. Крупные покупатели не торопились закрывать все объемы своих покупок, а решили подождать. И оказались правы. Уже к полудню продавцы были вынуждены соглашаться с уровнями 27,63/27,645 гривен за доллар и начали надеяться на выход НБУ. К обеду Нацбанк купил $20 млн по 27,63 гривны и это ненадолго «заморозило» котировки на уровне 27,63/27,645 до конца обеда.

Но в дальнейшем предложение постепенно опять стало превышать спрос и после 14:40 НБУ во второй раз вышел с покупкой по 27,61. Этот ценник регулятора окончательно удержал курс доллара от дальнейшего падения. Котировки замерли на отметке 27,605/27,62 гривен к 16:00. Завершились торги по доллару на уровне 27,61/27,625.

Главные события 15 марта на валютном рынке:

За день курс доллара просел почти на 11 копеек — с утренних 27,71/27,73 до 27,61/27,625 гривен, а евро подешевел при продаже на 10 копеек с 33,03/33,05 до 32,94/32,95 к концу дня.

Нацбанк дважды выходил на рынок с выкупом излишка предложения. В первый раз купил $20 млн по 27,63 гривны, а во второй раз простоял до конца активной фазы сессии с уровнем покупки по 27,61 гривен за доллар.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,663 гривны, а официальный на 16 марта 2021 года установлен на отметке 27,6434 гривен за доллар.

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Источник: МинФин