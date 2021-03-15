За год украинский борщ подешевел на 6,5% — Госстат

По данным официальной статистики с февраля 2020 года по февраль 2021 года набор для постного украинского борща подешевел в среднем на 6,5%. Такие данные зафиксированы Государственной службой статистики.

Фото: recepty.24tv.ua

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Что мы добавляли в борщ

За прошлый год подешевели только картофель — на 7,3% (до 11,87 грн за кг) и репчатый лук — на 34,0% (до 6,28 грн за кг). Однако эти овощи и позволили борщевому набору снизить свою стоимость.

Остальные овощные компоненты борща подорожали:

морковь — на 3,1% (до 6,34 грн за кг);

свекла — на 17,9% (до 7,56 грн за кг);

капуста — на 3,4% (до 5,73 грн за кг).

Если кто-то любит добавить к борщу немножко яблок, то с февраля 2020 году они подорожали на 17,7% и в феврале этого года в среднем по Украине стоили 19,76 грн за 1 кг.

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Как сообщали ранее

Потребительские цены в феврале 2021 года против января 2021 года увеличились на 1,0%; по сравнению с февралем 2020 года — на 7,5%.

За январь — февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 6,8%.

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Источник: МинФин