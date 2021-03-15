Три новых подозрения бывшим менеджерам-приватовцам. На этот раз на 8 миллиардов

Еще три подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка инициировала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Сумма ущерба составляет 8 млрд грн и заслуживает открытие уголовного производства. Об этом Ирина Венедиктова пишет в своем аккаунте на фейсбуке.

Фото: dsnews.ua

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Кому подозрения и за что

Подозрения объявлены под ответственность Генерального прокурора бывшим председателю правления банка, заместителю председателя правления — руководителю казначейства и начальнику департамента межбанковских операций казначейства.

Эти лица, по словам Венедиктовой, когда осознали в 2016 году, что они утеряли контроль над средствами банка, приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководство в таком случае приняло решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги Приватбанка должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD.

«Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами: от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию», — добавила генпрокурор.

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«Участие других лиц, причастных к этим и другим преступлениям в рамках расследования уголовных производств из орбиты Приватбанка внимательно исследуется соответствующими правоохранительными органами. Будут выводы — будут новые обвинения. По-прежнему наш лозунг не изменился — никакой политики, сухой уголовно-процессуальный прагматизм», — замечает Ирина Венедиктова.

Ранее

В 2015 году НБУ по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины, в том числе самого крупного — Приватбанка. В ходе указанной проверки выяснилось, что «необходимая сумма докапитализации банка составляет (на минуточку!) 113,1 млрд грн. Если коротко и не вдаваясь в сложные подробности, основная и базовая причина „заболеваемости“ учреждения заключалась в том, что, по мнению специалистов из НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под угрозой, поскольку эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка», — подчеркнула Венедиктова.

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Кроме указанного эпизода, детективы и прокуроры уже сообщили экс-председателю правления о подозрении в растрате средств Приватбанка путем противоправного начисления и выплаты 16.12.16 необоснованной дополнительной премии (индексированной комиссии) в пользу связанного с банком юридического лица — ЗАО «СК Ингосстрах». Следственные органы считают, что должностные лица банка в то время были хорошо осведомлены о принятом 13.12.16 решении НБУ относительно связанности Приватбанка и «СК Ингосстрах».

«Детективы и прокуроры располагают доказательствами того, что решение кредитного комитета от 15.01.14 самом деле было подготовлено и, проще говоря, отправлено на принтер в декабре 2016-го. В данном случае речь идет об убытках в размере около 136 млн грн», — добавляет Венедиктова.

Позже, 16.12.16, бывшие владельцы банка обратились с соответствующим письмом в официально установленном порядке к премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение силами Кабмина о приобретении акций Приватбанка государством.

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Источник: МинФин