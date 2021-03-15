Нацбанк 12 марта предоставил 2,5 миллиарда рефинансирования для 13 банков

Национальный банк Украины 12 марта провел тендер по поддержке ликвидности банков и предоставил 2,5 млрд грн рефинансирования для 13 банков. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Фото: stockworld.com.ua

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Какое рефинансирование предоставят

По результатам тендера до 84 дней (3 месяца) была удовлетворена заявка одного банка на 100 млн грн по процентной ставке в размере 6,5% годовых.

Сроком до 1820 дней (5 лет) были удовлетворены заявки 12 банков на общую сумму 2,484 млрд грн по аналогичной процентной ставкой.

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Ранее

Национальный банк на тендерах с начала года предоставил банкам такое рефинансирование:

6 января — трем банкам 492 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых;

15 января — 15 банкам 8,47 млрд грн под 6% годовых на срок 1820 дней и двум банкам 182 млн грн под те же проценты сроком на 84 дня;

22 января — двум банкам 256 млн грн на 84 дня под 6% годовых;

29 января — трем банкам 742 млн грн сроком до 84 дней под 6% годовых;

5 февраля — четырем банкам 440 млн грн под 6% годовых сроком на 84 дня;

12 февраля — 17 банкам 9,3 млрд грн на срок до 1820 дней под 6% годовых, а также одному банку 38 млн под те же проценты на срок до 84 дней;

19 февраля — пяти банкам 660 млн грн на срок до 84 дней под 6% годовых;

26 февраля — четырем банкам 406 млн грн на срок до 84 дней под 6% годовых.

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Источник: МинФин