Кэти Вуд: Биткоин займет место облигаций в портфелях инвесторов

В будущем биткоин станет похож на низкорисковые инструменты вроде облигаций и войдет в рекомендованный портфель инвесторов.

Фото: delfi.lv

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В будущем биткоин станет похож на низкорисковые инструменты вроде облигаций и войдет в рекомендованный портфель инвесторов. Об этом в эфире телеканала CNBC заявила глава ARK Investment Management Кэти Вуд, пишет forklog.com.

Биткоин VS Облигации

По словам Вуд, в будущем биткоин станет похож на низкорисковые инструменты вроде облигаций и войдет в рекомендованный портфель инвесторов.

«Это произойдет по мере того, как биткоин станет более приемлемым классом активов. Думаю, что первая криптовалюта будет вести себя подобно рынкам с фиксированной доходностью», — сказала Вуд.

Она утверждает, что на данный момент цена биткоина наиболее коррелирует с ценами на недвижимость.

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В будущем, по словам Кэти Вуд, первая криптовалюта сумеет не только стабилизировать стоимость, но и войти в рекомендованный портфель для среднестатистического инвестора, состоящий из 60% акций и 40% облигаций.

«Мы пережили 40-летний бычий рынок облигаций. Мы не удивимся, если этот новый класс активов станет частью инвестпортфеля. Возможно это будет 60% акций, 20% облигаций и 20% криптовалюты», — сказала Вуд.

Известный критик биткоина Питер Шифф назвал заявление Вуд «возмутительным».

«Кэти Вуд утверждает, что в перспективе биткоин будет коррелировать с облигациями и якобы частично вытеснит их из инвестиционного портфеля. Это самый возмутительный и безапелляционный комментарий по биткоину на CNBC», написал он в твиттер.

Напомним

В январе Кэти Вуд выступила с прогнозом, что все больше компаний будут инвестировать в биткоин для хеджирования рисков инфляции.

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Кто такая Кэти Вуд

Инвестор Кэти Вуд (65 лет) решила пойти на самый большой риск в карьере в 57 лет. Она покинула пост директора по инвестициям в компании AllianceBernstein, чтобы открыть свое дело. В 2014 году она основала инвестиционную компанию ARK Invest. Ей понадобилось три года, чтобы достичь уровня безубыточности. За это время она вложила в развитие своего дела более $5 млн из личных сбережений.

В настоящее время ARK Invest — одна из самых быстрорастущих и высокоэффективных инвестиционных компаний в мире, под управлением которой находятся активы на сумму $60 млрд. Кроме того, ARK Invest является седьмым по величине эмитентом биржевых фондов с оборотом в $5,6 трлн. При этом еще в феврале прошлого года инвесткомпания управляла активами ETF на $3,6 млрд.

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Вуд известна смелыми прогнозами. Она верит в Tesla и ее прогнозы на счет гиганта сбываются даже раньше срока. Помимо Tesla, Вуд верит в криптовалюту. В интервью CNBC она говорила, что ARK Invest не может напрямую владеть криптой, но в компании нашли выход — купили акции фонда Bitcoin Investment Trust (GBTC), который вкладывается в биткоины.

В инвесткомпании предполагают, что стоимость главной криптовалюты мира может вырасти до $500 тыс.

Источник: МинФин