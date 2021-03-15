Как изменится курс доллара на этой неделе: прогноз

На этой неделе аналитики ожидают незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,6/27,8 грн. Об этом заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

0

Что было с курсом на прошлой неделе

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,05−0,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,76 до 27,73 грн (-0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,76/27,77 до 27,70/27,72 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,68/27,84 до 27,63/27,83 (-0,1%/-0,05%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,6% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Читайте также: Прогноз курса на март 2021: почему возможны сюрпризы (видео)

В ночь с пятницы на субботу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B со стабильным прогнозом.

«Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году. Достаточность резервов улучшилась, что обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая дальнейшие задержки с выплатой льготных кредитов», — заявили в S&P Global Ratings.

Прогноз «Минфина»

На наличном валютном рынке финансисты при выставлении курсов продолжат ориентироваться на поведение межбанка, спрос и предложение по валюте со стороны населения, а также поведение пары евро/доллар на международных рынках.

Спред по доллару большинство обменок финкомпаний будут держать в пределах от 15 до 20 копеек, а в банках 20−25 копеек. По евро — в обменниках финкомпаний он будет в пределах 20−25 копеек, а в кассах банков до 30−35 копеек.

Читайте также: Что будет с курсом доллара и евро в ближайшие дни

«Минфин» прогнозирует коридор по доллару на 15 -19 марта в обменниках финкомпаний в пределах 27,60 — 27,90 гривен, а в банках 27,45 — 27,95 гривен. По евро — у финкомпаний в пределах коридора 32,90 — 33,40 гривен, а в банках 32,80 — 33,55 гривен за евро.

Источник: МинФин