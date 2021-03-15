Главное за понедельник: сколько стоят вклады в других странах и нужно ли повышать гарантированное возмещение

Сколько платят своим вкладчикам банки Европы и СШАДепозиты в украинских банках продолжают дешеветь. Ставки по валютным вкладам медленно, но уверенно приближаются к нулевой отметке. С аналогичными проблемами сталкиваются вкладчики по всему миру. Что получают владельцы депозитов в банках Европы, США и России, разбирался «Минфин».

Три новых подозрения бывшим менеджерам Приватбанка. На этот раз на 8 миллиардов

Еще три подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка инициировала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Сумма ущерба составляет 8 млрд грн и заслуживает открытие уголовного производства. Об этом Ирина Венедиктова пишет в своем аккаунте на фейсбуке.

Гарантированную сумму возмещения по банковским депозитам пора повышать — результаты опроса

Гарантированную сумму возмещения по банковским депозитам нужно повысить. Такое мнение высказало более 95% участников опроса, который провел «Минфин».

Пока ты спал: мошенники воруют деньги с карт ПУМБа

Клиенты банка ПУМБ массово жалуются, что мошенники безнаказанно выводят деньги с их карт без каких-либо подтверждений и паролей. За первые две недели марта только те пользователи, которые оставили отзывы на сайте, потеряли около 130 тыс. грн.

За год украинский борщ подешевел на 6,5% — Госстат

По данным официальной статистики, с февраля 2020 года по февраль 2021 года набор для постного украинского борща подешевел в среднем на 6,5%. Такие данные зафиксированы Государственной службой статистики.

Источник: МинФин