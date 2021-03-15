Биотех компании и поставщик оборудования для бассейнов: кто впервые сегодня выходит на биржи США

12 марта на американский фондовый рынок выйдут 4 новые компании. Торги будут проходить на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Nasdaq.

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Hayward Holdings

Компания занимается производством и продажей широкого ассортимента оборудования для бассейнов и сопутствующих систем автоматизации, в частности, подогрева, очистки и тому подобное.

Это самая крупная из компаний, которые сегодня выходят на IPO. Ее капитализация составляет $ 4,1 млрд. Доход Hayward Holdings за прошлый год вырос на 23% и достиг $ 397 млн. Прибыль составила $ 43 млн.

Планируется размещение более чем 40 млн акций в ценовом диапазоне $ 17−19.

Longboard Pharmaceuticals

Это биотехнологическая компания, которая разрабатывает лекарства от неврологических заболеваний. Капитализация компании оценивается в $ 265 млн.

Ожидается, что в рамках IPO будет размещено 5 млн акций в ценовом диапазоне $ 14−16. Таким образом, запланированный объем размещения около $ 75 млн.

Prometheus Biosciences

Еще одна биотех компания, которая разрабатывает препараты для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Капитализация Prometheus Biosciences составляет $ 652 млн.

Продажи продукции компании за прошлый год выросли на 10% и оцениваются примерно в $ 1 млн. В настоящее время компания убыточна, за прошлый год она потеряла $ 37 млн.

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На фондовом рынке планируется размещение 7,35 млн акций в ценовом диапазоне $ 16−18. Привлечь благодаря IPO компания планирует $ 125 млн.

Joann

Основное направление деятельности компании — продажа тканей и товаров для рукоделия и декора. В сеть компании входят 867 магазинов в 49 штатах США. Также она ведет торговлю через Интернет. В Joann работают более 27 тыс. человек.

Капитализация компании оценивается в $ 509 млн. В условиях пандемии доход компании снизился по сравнению с 2019 годом на 6% и составил $ 1,1 млрд. Сейчас Joann работает «в минус», убытки в 2020 году составили $ 184 млн.

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В рамках IPO акции начнут торговаться в ценовом диапазоне $ 15−17. Планируемый объем размещения $ 131 млн.

Результаты предыдущих IPO

Как сообщал «Минфин», 11 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялось IPO двух компаний из Азии. По результатам первого дня торговли акции корейского e-commerce гиганта Coupang выросли в цене на 40,7% до $ 49,25.

В то же время акции китайской сети частных школ First High-School Education Group снизились на 12% до $ 8,8.

Источник: МинФин