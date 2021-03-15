Аналитик RoboForex: в феврале международные резервы Украины незначительно снизились

Согласно отчету НБУ, валовые международные резервы Украины сократились в феврале относительно показателей января на 0,28 млрд долларов США — до уровня в 28,54 млрд.

Согласно отчету НБУ, валовые международные резервы Украины сократились в феврале относительно показателей января на 0,28 млрд долларов США — до уровня в 28,54 млрд. Падение вызвано активными операциями правительства по управлению госдолгом, — об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Существенно на курсе гривне к евро и доллару США это не сказалось. Ниже представлена динамика данного показателя.

Валовые и «чистые» международные резервы Украины с 01.03.2020по 01.03.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

«Чистые» международные резервы Украины сократились на 0,12 млрд долларов США — до отметки в 17,68 млрд. С начала года резервы тратятся на погашение долгов, а пополняются за счет операций регулятора на межбанке. Сегодня пройдет погашение внешних кредитов на сумму в 0,90 млрд долларов США, поэтому я ожидаю падения международных резервов Украины по итогам текущего месяца. Котировки межбанка, вероятно, никак не отреагируют на это и останутся в рамках существующего тренда по плавному укреплению гривны.

Потребительская инфляция выросла за февраль с 6,1% до 7,5% в годовом исчислении. Причиной этого стало повышение цен на продовольствие из-за плохого урожая и рост стоимости энергоресурсов. Данная тенденция будет наблюдаться до осени, пока на рынок не поступит сельхозпродукция нового урожая. Исходя из рыночной конъюнктуры, ускорения темпов подорожания энергоносителей до сентября не ожидается.

По этой причине я ожидаю дальнейшего повышения учетной ставки НБУ и роста доходности ОВГЗ. Это, в свою очередь, приведет к росту объемов инвестиций нерезидентов в эти бумаги. Таким образом, кроме экспортеров предложение иностранных валют на межбанке будут формировать еще и иностранные инвесторы.

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «B» со стабильным прогнозом. Это значит, что покупка наших бондов для иностранных инвесторов относится к спекулятивному типу операций. Одной из главных задач для Кабмина является получение хотя бы нижней ступени рейтинга инвестиционного уровня («BBB-»).

Кредитный рейтинг Украины с 2001 по 2021 гг. Источник: Fitch Rating

За последние 20 лет наша страна ни разу не получала высокой оценки от Fitch Rating. До реструктуризации долга в 2015 году Украина имела дефолтный рейтинг, а сейчас мы «зависли» на отметках 2010−2013 гг. Выпущенные в период упомянутой реструктуризации ВВП-варранты свободно торгуются на рынке. Их курс с середины февраля падает, но по-прежнему находится выше своей номинальной стоимости — на уровне в 107,63%.

Данные инструменты считаются высокорисковыми, поэтому их котировки растут только при «глобальном позитиве» на рынках. Данная ситуация выгодна для Кабмина — появляется возможность выкупить эти бумаги и уменьшить долговую нагрузку на бюджет.

Источник: МинФин