Аналитик RoboForex: нерезиденты возобновили покупку ОВГЗ, пока — только на вторичном рынке

По последним данным НБУ, нерезиденты после решения регулятора поднять учетную ставку до 6,5% годовых начали скупать ОВГЗ на вторичном рынке. В основном их интересуют долгосрочные бумаги со сроком погашения через 3 года и более, — об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Динамика изменений объема портфелей нерезидентов во внутреннем долге Украины представлена ниже.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости на 04.03.2021 (млрд грн). Источник: НБУ

ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости на 12.03.2021 (млрд грн). Источник: НБУ

Как видим объем позиций нерезидентов с 04.03.2021 вырос на 1,74 млрд грн (со 101,86 млрд до 103,60 млрд). Учитывая текущую динамику, полагаю, что иностранные инвесторы примут участие в завтрашнем аукционе по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации 7-ми выпусков со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 72 месяца в гривнах, а также 12 месяцев — в долларах США. Ожидаю роста доходности долгосрочных бондов в национальной валюте до 13% годовых. Напомню, что в начале 2019 года данный показатель превышал 19%. Как я писал ранее, главным мотивом для НБУ в повышении учетной ставки стал рост потребительской инфляции. Данные за февраль подтверждают верность подобного шага. Ниже на диаграмме — динамика этого показателя с января 2007 года.

Инфляция в Украине с 01.01.2007по 01.03.2021 (%). Источник: НБУ

Наихудшая ситуация наблюдалась в апреле 2015 года, когда инфляция достигала 60,9% в годовом исчислении. Это почти в 2 раза хуже осени 2008 года, когда бушевал мировой финансовый кризис. Текущее ускорение темпов потребительской инфляции вызвано также ростом цен на продовольствие и энергоресурсы. Ниже дана детализация по категориям, на что цены выросли в феврале больше всего.

Инфляция в Украине по категориям товаров и услуг на 01.03.2021 (%). Источник: НБУ

Наибольшие темпы роста продемонстрировали цены на ЖКХ, топливо, образование, алкоголь, табак, продукты питания и здравоохранение. Подешевели в феврале только одежда и обувь. Данная тенденция продолжится до осени, пока на рынки не поступит продукция нового урожая и цены не начнут падать. Стоимость энергоресурсов, вероятно, достигнет своего пика к началу сентября.

Поэтому, принимая во внимание все вышесказанное, следует ожидать дальнейшего роста учетной ставки НБУ и, как следствие, повышения доходности ОВГЗ. Нерезиденты своим предложением иностранных валют будут служить фактором стабильности курса гривны к евро и доллару США. Ее сильного укрепления, как в 2019 году, не допустит регулятор.

В пятницу прошло погашение 0,9 млрд долларов США по внешним долгам, а гривна на межбанке продолжила укрепляться. На предстоящей неделе ожидаю, что доллар США к гривне ослабнет до уровня 27,55. Единая европейская валюта, вероятно, возобновит рост к уровню 33,25.

Источник: МинФин