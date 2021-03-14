Уровень оплаты услуг ЖКХ в январе составил 77,7% суммы начислений — Госстат

Население Украины оплатило в январе 2021 года 23,9 млрд грн за услуги ЖКХ, что составило 77,7% начисленной за этот месяц суммы. Об этом говорят данные Государственной службы статистики.

Фото: polissia.net

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Сколько и за что задолжали

В целом задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2021 года увеличилась на 8,6% к декабрю 2020 года и составила 73,3 млрд грн (без учета электроэнергии).

Оплата населением услуг ЖКХ, в отчетном месяце, млрд грн

Источник: Госстат

Задолженность по видам услуг такова:

за поставленную электроэнергию — 7,7 млрд грн, уровень оплаты — 71,5%;

за поставки и распределение природного газа — 34,4 млрд грн, уровень оплаты — 81,9%;

за поставки тепловой энергии и горячей воды — 26,6 млрд грн, уровень оплаты — 71,7%;

за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,9 млрд грн, уровень оплаты — 85,9%;

за управление многоквартирным домом — 5,3 млрд грн, уровень оплаты — 91,8%;

за вывоз бытовых отходов — 1,1 млрд грн, уровень оплаты — 92,4%;

Где платят лучше

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Киевской области (87,4% суммы начислений, в том числе за счет погашения долгов предыдущих периодов), а также в Черкасской (87,2%) и Ивано-Франковской (87%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты — в Луганской, Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях (63−74% суммы начислений).

В Киеве уровень оплаты услуг ЖКХ составил 76,8%.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как решается вопрос

По данным Госстата, в январе с населением заключены 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 26,2 млн грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 17,3 млн грн.

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Источник: МинФин