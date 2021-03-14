Свободно передвигаться по Европе смогут только лица, вакцинированные утвержденными в ЕС препаратами — СМИ

Если вы хотите свободно въехать в еврозону и не иметь проблем с пересечением границ между странами, нужно оформить «паспорт вакцинации против covid-19». При этом вакцинация должна быть проведена препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил mind.ua со ссылкой на телеканал Euronews.

Фото: slovoidilo.ua

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Почему так решили

«Источник в ЕС сообщил Euronews, что предложение о Green Pass, которое будет выдвинуто 17 марта для содействия свободному перемещению внутри блока, будет распространяться только на вакцинацию препаратом, одобренным EMA. Почему? Потому что неутвержденные вакцины от других компаний не подпадают под действие положения о соответствии и контроле качества», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Источник Euronews пояснил, что член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс «дал понять, что государства-члены могут свободно вакцинировать своих граждан другими препаратами, но им не будет выдан лицензированный проездной сертификат, если их прививки не были сделаны одобренными вакцинами».

На данный момент в ЕС получили одобрение четыре вакцины — Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson.

Условия выдачи «паспортов вакцинации» в ЕС

Собеседник телеканала сказал, что срок действия «зеленого пропуска» должен быть ограничен окончанием пандемии covid-19, при этом применение тестов и карантина удлиняется.

«Таким образом, вакцинация не становится предварительным условием для свободного передвижения», — указано в сообщении Euronews.

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Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах. Предполагается, что он поможет спасти будущий туристический сезон.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовится представить законопроект об электронных covid-паспортах.

Напомним

В Украине Минздрав для пересечения границы будет выдавать международное свидетельство о вакцинации против covid-19.

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Источник: МинФин