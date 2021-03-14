Штрафы за нарушение ПДД вырастут. Президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1231-IX об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Фото: rbc.ua

14

Штрафы для водителей

Минимальный штраф повышается до 510 гривен. Такое наказание предусмотрено за:

непристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосветлённый номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За побег с места ДТП штраф вырастет с 255 до 3,4 тысячи гривен. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

За непредоставление преимущества в движении авто «скорой», полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП — 850 грн.

Читайте также: Автофиксация ПДД: Водители уже оплатили 37,7 миллиона штрафов. Куда идут средства

За управление без водительского удостоверения будут наказывать штрафом в 425 грн. Однако если у водителя нет совсем водительского удостоверения, ему придется заплатить 3,4 тысячи грн. Ранее лишенных прав водителей будут штрафовать на 20,4 тысячи грн.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения влечет наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 000 грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года — 34 000 грн с лишением прав на три года. Если водитель нарушит третий раз — штраф 51 000 грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Читайте также: Судимость и большие штрафы. Что обещает новый закон автомобилистам с 1 июля

Штрафы для пешеходов

Согласно закону, пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде — 680 грн, за создание аварийной ситуации — 850 грн.

Ответственность за ДТП с жертвами и пострадавшими

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сейчас же за правонарушения грозит штраф в размере 3400 до 8500 гривен.

За такие же действия предлагают наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелое повреждение.

В случае смерти потерпевшего виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от 5 до 10 лет). Если жертв несколько — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

Напомним

16 февраля 2021 года Верховная Рада усилила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 2695.

Оформить электронный полис «автогражданки»

Источник: МинФин